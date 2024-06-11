Патрушев остался в составе Совбеза России

«Внести в состав Совета безопасности РФ, утвержденный указом президента России от 25 мая 2012 года № 715 “Об утверждении состава Совета Безопасности Российской Федерации”; наименование наименование должности Патрушева Н. П. изложить в следующей редакции: “помощник президента Российской Федерации”, — говорится в тексте указа.