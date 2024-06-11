В США оценили готовность НАТО к войне с Россией

За два года страны НАТО добились значительного успеха, в частности в области наращивания оборонных расходов, отмечают американские исследователи. Если в 2014 году лишь три государства тратили на оборонные нужды 2% своего ВВП, то к юбилейному 75-му саммиту НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9—11 июля , на этот показатель выйдет уже 18 из 32 стран альянса. Более того, в 2024 году военные расходы европейских стран-участниц НАТО впервые составят 2% от их совокупного ВВП. Но сохраняются и пробелы: странам Европы необходимо избавиться от зависимости от Соединенных Штатов при проведении высокотехнологичных миссий коллективной обороны, а также наладить внутрирегиональное сотрудничество, чтобы максимизировать положительный эффект от растущих оборонных расходов, предупреждают эксперты.