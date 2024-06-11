Антонов рассказал об угрозах в адрес российского посольства в США

«Так, мы прекрасно знаем, что в некоторых штатах, прежде всего на западном побережье, собираются группы выходцев с Украины и симпатизирующих Киеву релокантов из нашей страны. Кто-то молодежь пестует, муштрует, накачивает ядовитой пропагандой. Готовит к заброске на поле боя на Востоке Европы, а может быть, и к другим бандитским выходкам. На это тратятся большие деньги. И вряд ли организация подобных экстремистских ячеек проходит незамеченной для правоохранительных органов. Однако ничего не делается, несмотря на очевидные риски», — сообщил он.