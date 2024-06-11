Антонов рассказал об угрозах в адрес российского посольства в США

«Могу подтвердить, что сообщения с угрозами в адрес, например, российского посольства поступают практически ежедневно. Причем не только руководству, но и рядовым дипломатам», — говорится в распространенном посольством комментарии Антонова.
Как заявил Антонов, власти США своей «русофобской политикой таким тенденциям только попустительствуют».
«Так, мы прекрасно знаем, что в некоторых штатах, прежде всего на западном побережье, собираются группы выходцев с Украины и симпатизирующих Киеву релокантов из нашей страны. Кто-то молодежь пестует, муштрует, накачивает ядовитой пропагандой. Готовит к заброске на поле боя на Востоке Европы, а может быть, и к другим бандитским выходкам. На это тратятся большие деньги. И вряд ли организация подобных экстремистских ячеек проходит незамеченной для правоохранительных органов. Однако ничего не делается, несмотря на очевидные риски», — сообщил он.
По словам Антонова, в мире продолжается рост террористической активности. «Это кошмарное явление отравляет жизнь гражданам в разных странах, причем Соединенные Штаты — не исключение», — отметил он.