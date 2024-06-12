Путин одним указом присвоил 87 генеральских званий

В частности, звания генерал-полковника было присвоено заместителю начальника Генштаба ВС России Василию Трушину и начальнику главного управления вооружения Анатолию Гуляеву. Звания генерал-лейтенанта были присвоены начальнику главного управления инновационного развития Минобороны Александру Осадчуку и руководителю департамента ведомства по обеспечению гособоронзаказа Вячеславу Рыженкову.