Джо Байден заявил, что принимает решение присяжных по делу его сына Хантера

«Как я также сказал на прошлой неделе, я приму исход этого дела и буду продолжать уважать судебный процесс, пока Хантер рассматривает апелляцию… Джилл (Джилл Байден, первая леди США.— “Ъ”) и я всегда будем рядом с Хантером и остальной частью нашей семьи, проявляя любовь и поддержку. Ничто и никогда этого не изменит», — сказал господин Байден (цитата по NBC News).