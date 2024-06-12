Джо Байден заявил, что принимает решение присяжных по делу его сына Хантера

Президент заявил, что принимает решение присяжных и уважает сам судебный процесс. Ранее он обещал не использовать право помилования в случае признания его сына виновным.
«Как я также сказал на прошлой неделе, я приму исход этого дела и буду продолжать уважать судебный процесс, пока Хантер рассматривает апелляцию… Джилл (Джилл Байден, первая леди США.— “Ъ”) и я всегда будем рядом с Хантером и остальной частью нашей семьи, проявляя любовь и поддержку. Ничто и никогда этого не изменит», — сказал господин Байден (цитата по NBC News).
Сама первая леди США присутствовала на заседании. Хантер Байден покинул здание суда вместе с матерью и супругой Мелисой Коэн Байден. Как сообщает NBC News, сын президента заявил, что он благодарен своей семье за поддержку. Его адвокат Эбби Лоуэлл заявил, что команда защиты разочарована решением присяжных.
Хантера Байдена 11 июня признали виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушениях при хранении оружия. Согласно решению присяжных, он соврал, что не употребляет наркотики, когда оформлял покупку револьвера Colt Cobra 38SPL. Сыну президента США грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до $750 тыс. Дата оглашения приговора по делу пока не назначена.