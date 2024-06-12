Bloomberg: Трамп вернул поддержку отвернувшихся от него миллиардеров

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп накануне ноябрьских выборов смог заручиться поддержкой крупных доноров, которые дистанцировались от него после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.
Трамп, как отмечается, вступил в президентскую гонку 2024 года «будучи изгоем на Уолл-стрит и среди состоятельных республиканских доноров», но ситуация изменилась, и отвернувшиеся от Трампа после событий января 2021 года финансисты вновь заняли его сторону. Среди них глава американской инвестиционной компании Blackstone миллиардер Стив Шварцман и «гостиничный магнат» Мириам Адельсон. Кроме того, 13 июня бывший лидер США планирует встретиться в Вашингтоне с руководителями некоторых крупных американских корпораций. Среди 100 участников встречи ожидаются главы банков JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America Джейми Даймон, Джейн Фрейзер и Брайан Мойнихан.
По мнению Bloomberg, одной из ключевых причин, по которым миллиардеры США готовы поддерживать Трампа, стал его подход к налогам. Республиканец пообещал снизить их для богатых американцев, а нынешний президент США Джо Байден, наоборот, выступает за их повышение для состоятельных граждан.
Ранее Трамп сообщил, что в мае его сторонники пожертвовали на предвыборную кампанию рекордные $300 млн. $141 млн из них был собран за счет небольших пожертвований, полученных от 2 млн человек, 25% из которых впервые направили свои деньги на его кампанию в 2024 году.
Нынешний американский президент-демократ Байден одержал на выборах 2020 года победу над республиканцем Трампом, который добивался переизбрания на пост главы администрации США. Трамп ожесточенно оспаривал исход того голосования. Сторонники политика, собравшиеся 6 января 2021 года в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов выборов. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии США.
Американский спецпрокурор Джек Смит в августе 2023 года объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.