Bloomberg: Трамп вернул поддержку отвернувшихся от него миллиардеров

Трамп, как отмечается, вступил в президентскую гонку 2024 года «будучи изгоем на Уолл-стрит и среди состоятельных республиканских доноров», но ситуация изменилась, и отвернувшиеся от Трампа после событий января 2021 года финансисты вновь заняли его сторону. Среди них глава американской инвестиционной компании Blackstone миллиардер Стив Шварцман и «гостиничный магнат» Мириам Адельсон. Кроме того, 13 июня бывший лидер США планирует встретиться в Вашингтоне с руководителями некоторых крупных американских корпораций. Среди 100 участников встречи ожидаются главы банков JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America Джейми Даймон, Джейн Фрейзер и Брайан Мойнихан.