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FT: Израиль может ввести ограничения против ООН

По информации газеты, еврейское государство может отказать продлевать визы сотрудникам организации, бойкотировать чиновников высокого ранга и прекратить работу всех миссий в стране.

Источник: AP 2023

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Власти еврейского государства рассматривают возможность введения ограничений в отношении агентств ООН, работающих на его территории и в Палестине, после того как Армия обороны Израиля была внесена на прошлой неделе в отчет всемирной организации в качестве структуры, причиняющей ущерб детям в зоне конфликтов. Об этом сообщила со ссылкой на источники британская газета Financial Times (FT).

Среди возможных действий израильского руководства называются отказ в продлении виз сотрудникам ООН, бойкот чиновников высокого ранга и прекращение работы в стране всех миссий, включая Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия, который был создан еще в 1948 году. Кроме того, обсуждаемые ограничения могут затронуть деятельность специального координатора всемирной организации по ближневосточному мирному процессу Тора Веннесланда, добавляет издание.

FT подчеркивает, что ответные меры в отношении ООН поднимались на заседании правительства Израиля 9 июня. При этом на следующий день эта дискуссия перетекла в Совет национальной безопасности еврейского государства. Газета указывает, что окончательное решение пока не принято.

ООН