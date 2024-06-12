В Крыму предложили созвать антинацистский форум

«Неслучайно за последние годы в российском обществе стали рождаться многочисленные антинацистские движения. Они стали появляться и в зарубежных странах. Очевидно, что насущной потребностью становится консолидация этих здоровых сил в единый кулак, способный сокрушить возродившееся зло. Подготовка и проведение в этих целях общероссийского, а затем и всемирного антинацистского форума представляются крайне необходимыми», — сказал постпред и добавил, что «отсечь голову нацистской гидре» может только скорейшая, полная и окончательная победа России на украинском плацдарме «антироссийской войны».