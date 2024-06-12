В Крыму предложили созвать антинацистский форум

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал смену администрацией США позиции в отношении поставок оружия украинскому националистическому батальону «Азов»* шагом в сторону прямой поддержки и взращивания нацизма, и предложил инфицировать проведение всемирного антинацистского форума.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений батальону «Азов»*, который прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи. Госдепартамент, по данным газеты, заявил, что не нашел «никаких свидетельств» в тяжких нарушениях боевиками прав человека.
«Этот шаг свидетельствует о повороте в американской политике в сторону прямой поддержки и взращивания нацизма, который быстро набирает силу в западном мире. Недалек тот час, когда нацизм превратится в официальную идеологию американо-европейских агрессоров, развязавших войну с Россией, уже выплеснувшуюся за территорию Украины на российские регионы, включая Крым», — сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, коллективный Запад в лице США культивирует особый, антирусский нацизм, направленный на полноформатное уничтожение всего русского — российской экономики, истории, культуры, достижений, русских людей и самой государственности.
«Характерно, что никаких ограничений по видам предоставляемого нацистам оружия в вашингтонском решении не просматривается. А значит, головорезы “Азова”* могут бить без разбора американскими дальнобойными ракетами по всем российским регионам, в том числе находящимся вне зоны СВО, включая наш Крым», — сказал Мурадов.
По его мнению, в нынешних условиях борьба с новой эпидемией «коричневой чумы» становится одой из главных задач не только российского, но и всемирного масштаба.
«Неслучайно за последние годы в российском обществе стали рождаться многочисленные антинацистские движения. Они стали появляться и в зарубежных странах. Очевидно, что насущной потребностью становится консолидация этих здоровых сил в единый кулак, способный сокрушить возродившееся зло. Подготовка и проведение в этих целях общероссийского, а затем и всемирного антинацистского форума представляются крайне необходимыми», — сказал постпред и добавил, что «отсечь голову нацистской гидре» может только скорейшая, полная и окончательная победа России на украинском плацдарме «антироссийской войны».
* Запрещенная в России террористическая организация.