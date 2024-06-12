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Польша подняла в воздух самолеты в связи с «активностью дальней авиации РФ»

Оперативное командование Вооруженных сил республики сообщило, что в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Польша вместе с союзниками подняла в воздух самолеты в связи с наблюдающейся, по утверждению Варшавы, активностью дальней авиации РФ.

«Внимание, в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов. Этой ночью (12 июня 2024 года — прим. ТАСС) наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации», — говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил (ВС) Польши в X (ранее Twitter).

ВС Польши в последний раз применяли эту меру 7 июня.

24 марта оперативное командование польской армии сообщило о нарушении воздушного пространства страны на границе с Украиной рано утром того же дня. По его версии, объект влетел в польское воздушное пространство в районе населенного пункта Осердув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной и покинул его спустя 39 секунд. В своем заявлении командование утверждает, что речь идет о российской крылатой ракете. Никаких доказательств представлено не было.

В Минобороны РФ регулярно заявляют, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.