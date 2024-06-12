В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского

Парламент Крыма принял решение национализировать имущество украинских чиновников еще в 2022 году. В частности, это касается тех, кто связан непосредственно с киевским правительством, а также теми, кто проводит недружественные действия в отношении российских граждан. В прошлом году на аукционе продали квартиру Зеленского за 44,3 миллиона рублей.