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В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского

В Крыму национализировали квартиру семьи политика Виталия Хомутынника, который считается соратником украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Источник: AP 2023

В Крыму национализировали имущество, связанное с соратником Владимира Зеленского Виталием Хомутынником.

В Крыму национализировали квартиру семьи политика Виталия Хомутынника, который считается соратником украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Последним решением национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников Хомутынника», — сказал Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости. Отмечается, что речь о квартире, которая находится в поселке Ливадия. Там же находилась и недвижимость самого Зеленского, которая была национализирована ранее.

Парламент Крыма принял решение национализировать имущество украинских чиновников еще в 2022 году. В частности, это касается тех, кто связан непосредственно с киевским правительством, а также теми, кто проводит недружественные действия в отношении российских граждан. В прошлом году на аукционе продали квартиру Зеленского за 44,3 миллиона рублей.