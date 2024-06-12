«Не хватит мощи»: в Штатах высказались об американских солдатах на Украине

На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт и начале войны с Москвой. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что «многие страны» согласились с его подходом к возможной отправке военных, хотя часть западных государств публично раскритиковали эту идею.