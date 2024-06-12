Россия олицетворяет альтернативу тупиковому пути Запада, заявила Матвиенко

«Сейчас, когда мир вошёл в новый этап не только технологического, социально-экономического, но и цивилизационного развития, действительно определяется будущее человечества. Я не преувеличиваю. Мир на распутье. Происходящее в культурной, духовной жизни Запада не оставляет сомнений в том, что он дрейфует в сторону “освобождения” человека от всего, что делало и делает его именно человеком, то есть личностью, существом думающим, чувствующим, творящим, созидающим, а не только потребляющим», — написала спикер.
Матвиенко подчеркнула, что «сегодня наша страна — одна из немногих, кто олицетворяет, демонстрирует альтернативу тупиковому пути Запада».
По ее словам, именно Россия наиболее активно и последовательно противостоит линии на «расчеловечивание», ведет битву за сохранение цивилизации, в основе которой — базовые ценности гуманизма: благо человека, его право на жизнь и всестороннее развитие, верховенство добра и неприятие зла, справедливость, взаимопомощь, крепкая и дружная семья. «То, что Достоевский характеризовал как присущий русскому народу инстинкт общечеловечности», — написала политик.
«Как видим, Россия в очередной раз решает задачи, значимые для всего международного сообщества, человечества в целом. Решает, считаю, успешно. Подтверждение этому — новая геополитическая реальность, тот факт, что в борьбе за справедливый миропорядок мы не одиноки. Впереди, верю, утверждение глобальной роли нашей страны как одного из лидеров подлинного мирового большинства», — заключила Матвиенко.