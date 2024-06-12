Россия олицетворяет альтернативу тупиковому пути Запада, заявила Матвиенко

«Сейчас, когда мир вошёл в новый этап не только технологического, социально-экономического, но и цивилизационного развития, действительно определяется будущее человечества. Я не преувеличиваю. Мир на распутье. Происходящее в культурной, духовной жизни Запада не оставляет сомнений в том, что он дрейфует в сторону “освобождения” человека от всего, что делало и делает его именно человеком, то есть личностью, существом думающим, чувствующим, творящим, созидающим, а не только потребляющим», — написала спикер.