Генерал раскрыл неизвестные подробности марш-броска на Приштину

В ночь с 11 на 12 июня 1999 года сводный батальон российских десантников, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, первым вошел на территорию сербского автономного края Косово и Метохия, заняв стратегически важный объект — аэродром «Слатина» — и на несколько часов опередив танковые колонны войск НАТО. После этого в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244, на основании указа президента России и в соответствии с подписанными министрами обороны РФ и США «Согласованными пунктами Российского участия в силах КФОР» (18 июня 1999 года, Хельсинки), было принято решение о направлении в Косово воинского контингента ВС РФ.