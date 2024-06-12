Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём России.

Этот праздник дает нам возможность еще раз обратиться к истории нашей родной страны, ее истокам. Веками многие поколения наших предков ратным и мирным трудом отстаивали независимость Родины, боролись за право говорить на своем языке и исповедовать свою веру. Не раз Россия сталкивалась с суровыми испытаниями и каждый раз возрождалась благодаря отваге и мудрости своих граждан. Именно верность Отечеству вела ополченцев под предводительством Минина и Пожарского, вдохновляла ратников войны 1812 года и советских воинов во время Великой Отечественной войны. Мы чтим их память и гордимся своими героями.