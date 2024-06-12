Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём России.

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днём России!
Этот праздник дает нам возможность еще раз обратиться к истории нашей родной страны, ее истокам. Веками многие поколения наших предков ратным и мирным трудом отстаивали независимость Родины, боролись за право говорить на своем языке и исповедовать свою веру. Не раз Россия сталкивалась с суровыми испытаниями и каждый раз возрождалась благодаря отваге и мудрости своих граждан. Именно верность Отечеству вела ополченцев под предводительством Минина и Пожарского, вдохновляла ратников войны 1812 года и советских воинов во время Великой Отечественной войны. Мы чтим их память и гордимся своими героями.
Один из наших девизов последних лет: «Нижний Новгород — 100% настоящая Россия». Сложно не согласиться с этим, когда видишь закат над Стрелкой и купола наших храмов, узнаешь историю города и региона, неразрывно связанную с судьбой страны. Нижегородская область играет огромную роль в развитии России. Мощнейший промышленный комплекс, культура, наука и образование — нам по праву есть чем гордиться! И, конечно, в основе всех успехов и достижений — труд жителей нашего региона. Хочется сказать спасибо каждому, кто заинтересован в будущем родной земли, работает здесь, воспитывает детей, вкладывает силы в достижение общего благополучия! Отдельная благодарность — нижегородцам-защитникам Отечества. Вы достойные наследники прошлых поколений героев!
В День России желаю каждому гражданину нашей страны здоровья и благополучия! Пусть родная земля всегда наполняет вас силами для новых свершений!