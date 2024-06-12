Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число согласившихся участвовать на саммите в Швейцарии стран снизилось до 78

Число стран и организаций, подтвердивших свое участие в мирном саммите по Украине Швейцарии, снизилось с 93 до 78. Об этом сообщили анонимные дипломаты стран ЕС украинскому подразделению «Радио Свобода» (признано в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией).

Источник: Reuters

Собеседники радиостанции допустили, что количество отказавшихся стран еще может возрасти.

Собеседники радиостанции не уточнили, какие именно страны отказались от участия в саммите. Один из дипломатов также заявил, что все еще может поменяться в лучшую сторону. Саммит по Украине пройдет 15—16 июня в Бюргенштоке. На мероприятии планируется обсуждение трех пунктов из формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

Всего на него пригласили более 160 делегаций из стран Евросоюза, БРИКС, G20. От участия в саммите, по данным СМИ, отказались ЮАР, Бразилия и Саудовская Аравия. Россия на саммит приглашена не была. Российская сторона заранее заявляла, что не будет посещать мероприятие, если получит приглашение. МИД Швейцарии сообщал о важности присутствия на саммите России, Украина выступала против.

переговоры