Число согласившихся участвовать на саммите в Швейцарии стран снизилось до 78

Всего на него пригласили более 160 делегаций из стран Евросоюза, БРИКС, G20. От участия в саммите, по данным СМИ, отказались ЮАР, Бразилия и Саудовская Аравия. Россия на саммит приглашена не была. Российская сторона заранее заявляла, что не будет посещать мероприятие, если получит приглашение. МИД Швейцарии сообщал о важности присутствия на саммите России, Украина выступала против.