Депутаты назначили дату выборов в городскую думу Хабаровска

Решение о назначении выборов принимается в срок от 80 до 90 дней до предполагаемой даты голосования. Помимо городских депутатов в этом году будут избирать губернатора Хабаровского края, главу Комсомольска-на-Амуре и депутатов законодательной думы. Глава краевой избирательной комиссии Денис Кузьменко пожелал кандидатам как можно лучше проявить себя, чтобы победил сильнейший. Выборы, уверен он, должны пройти на высочайшем уровне.