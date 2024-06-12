Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты назначили дату выборов в городскую думу Хабаровска

В Хабаровске 8 сентября пройдут выборы в городскую думу.

Источник: Reuters

По городскому уставу полномочия депутатов нынешнего созыва истекают во второе воскресенье сентября.

Решение о назначении выборов принимается в срок от 80 до 90 дней до предполагаемой даты голосования. Помимо городских депутатов в этом году будут избирать губернатора Хабаровского края, главу Комсомольска-на-Амуре и депутатов законодательной думы. Глава краевой избирательной комиссии Денис Кузьменко пожелал кандидатам как можно лучше проявить себя, чтобы победил сильнейший. Выборы, уверен он, должны пройти на высочайшем уровне.