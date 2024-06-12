Минниханов поздравил татарстанцев с Днем России

День России — государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня. Праздник установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета РФ. В 1994 году он получил статус государственного и стал называться День принятия Декларации о государственном суверенитете России. На привычный сегодня вариант «День России» наименование поменялось в 2002 году. В День России, который официально является выходным днем, по всей стране проходят тематические праздничные мероприятия.