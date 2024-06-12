Владимир Путин направил в адрес главы Башкортостана поздравление с Днем России.

"Этот день — символ единства и многообразия нашей большой страны, взаимоуважения и дружбы. Многовековая сплочённость, добрососедство и любовь к родной земле — на этом фундаменте мы строим современную, сильную и независимую Россию, страну для счастливой жизни. Столетия наши предки берегли традиции, совершали подвиги и отдавали жизнь за Отечество. И сегодня наши сограждане с честью защищают Родину. Мы гордимся Россией — великой страной сильных людей!