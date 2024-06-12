Владимир Путин направил в адрес главы Башкортостана поздравление с Днем России.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил в адрес главы Башкортостана Радия Хабирова поздравление с Днём России. В нём говорится:
"Уважаемый Радий Фаритович! Поздравляю Вас с Днём России.
На протяжении столетий наши предки честно служили Отечеству, своими трудовыми свершениями, ратными подвигами, талантом и вдохновением созидали великую державу. И мы равняемся на эти незыблемые нравственные ориентиры, традиции патриотизма, искренней любви к Родине.
Убеждён, что сохраняя связь времён и поколений, верность своим корням и истоками, мы обязательно добьёмся поставленных целей, преодолеем любые испытания.
Желаю Вам успехов и всего самого доброго. Владимир Путин".
Также главу республики поздравил председатель правительства России Михаил Мишустин. В нём говорится:
"Уважаемый Радий Фаритович! Поздравляю Вас с Днём России.
Этот праздник символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм.
Мы живём в великой стране с тысячелетней историей, уникальным культурным наследием и многовековыми традициями. И от гражданской ответственности каждого из нас, стремления внести свой вклад в развитие и процветание нашей Родины напрямую зависят её настоящее и будущее.
Уверен, что вместе мы сохраним и приумножим могущество Отчизны, укрепим суверенитет и национальную безопасность, защитим свободу и благополучие миллионов людей.
От всей души желаю Вам и Вашим близким успехов в работе на благо страны, счастья и крепкого здоровья. Михаил Мишустин".
Поздравление поступило от полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В нём говорится:
"Этот день — символ единства и многообразия нашей большой страны, взаимоуважения и дружбы. Многовековая сплочённость, добрососедство и любовь к родной земле — на этом фундаменте мы строим современную, сильную и независимую Россию, страну для счастливой жизни. Столетия наши предки берегли традиции, совершали подвиги и отдавали жизнь за Отечество. И сегодня наши сограждане с честью защищают Родину. Мы гордимся Россией — великой страной сильных людей!
Желаю вам здоровья, счастья, успехов и благополучия! Игорь Комаров".