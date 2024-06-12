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Владимир Путин направил в адрес главы Башкортостана поздравление с Днем России

Владимир Путин направил в адрес главы Башкортостана поздравление с Днем России.

Источник: Башинформ

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил в адрес главы Башкортостана Радия Хабирова поздравление с Днём России. В нём говорится:

"Уважаемый Радий Фаритович! Поздравляю Вас с Днём России.

На протяжении столетий наши предки честно служили Отечеству, своими трудовыми свершениями, ратными подвигами, талантом и вдохновением созидали великую державу. И мы равняемся на эти незыблемые нравственные ориентиры, традиции патриотизма, искренней любви к Родине.

Убеждён, что сохраняя связь времён и поколений, верность своим корням и истоками, мы обязательно добьёмся поставленных целей, преодолеем любые испытания.

Желаю Вам успехов и всего самого доброго. Владимир Путин".

Также главу республики поздравил председатель правительства России Михаил Мишустин. В нём говорится:

"Уважаемый Радий Фаритович! Поздравляю Вас с Днём России.

Этот праздник символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм.

Мы живём в великой стране с тысячелетней историей, уникальным культурным наследием и многовековыми традициями. И от гражданской ответственности каждого из нас, стремления внести свой вклад в развитие и процветание нашей Родины напрямую зависят её настоящее и будущее.

Уверен, что вместе мы сохраним и приумножим могущество Отчизны, укрепим суверенитет и национальную безопасность, защитим свободу и благополучие миллионов людей.

От всей души желаю Вам и Вашим близким успехов в работе на благо страны, счастья и крепкого здоровья. Михаил Мишустин".

Поздравление поступило от полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В нём говорится:

"Этот день — символ единства и многообразия нашей большой страны, взаимоуважения и дружбы. Многовековая сплочённость, добрососедство и любовь к родной земле — на этом фундаменте мы строим современную, сильную и независимую Россию, страну для счастливой жизни. Столетия наши предки берегли традиции, совершали подвиги и отдавали жизнь за Отечество. И сегодня наши сограждане с честью защищают Родину. Мы гордимся Россией — великой страной сильных людей!

Желаю вам здоровья, счастья, успехов и благополучия! Игорь Комаров".

Путин Владимир