Узбекистан с госвизитом посетит президент Республики Корея

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева
В соответствии с программой пребывания в Ташкенте пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-корейских отношений дружбы и особого стратегического партнерства.
«В фокусе внимания — расширение практического взаимодействия, прежде всего в области торговли, инноваций и технологического обмена, энергетики, электроники и электротехники, химической промышленности, сельского хозяйства, инфраструктурного развития и других приоритетных направлениях. Будут обсуждены совместные программы в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма», — говорится в сообщении.
Стороны также обменяются мнениями по вопросам регионального сотрудничества, в том числе в формате «Центральная Азия — Республика Корея».
По итогам саммита планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.
В рамках деловой программы визита президенты примут участие в совместном бизнес-форуме.
Юн Сок Ёль также ознакомится с достопримечательностями Самарканда.