Узбекистан с госвизитом посетит президент Республики Корея

«В фокусе внимания — расширение практического взаимодействия, прежде всего в области торговли, инноваций и технологического обмена, энергетики, электроники и электротехники, химической промышленности, сельского хозяйства, инфраструктурного развития и других приоритетных направлениях. Будут обсуждены совместные программы в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма», — говорится в сообщении.