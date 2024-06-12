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Узбекистан с госвизитом посетит президент Республики Корея

Программа пребывания южнокорейского лидера включает переговоры на высшем уровне, участие в совместном бизнес-форуме и поездку в Самарканд.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева 13—15 июня Президент Республики Корея Юн Сок Ёль посетит Узбекистан с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы РУз.

В соответствии с программой пребывания в Ташкенте пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-корейских отношений дружбы и особого стратегического партнерства.

«В фокусе внимания — расширение практического взаимодействия, прежде всего в области торговли, инноваций и технологического обмена, энергетики, электроники и электротехники, химической промышленности, сельского хозяйства, инфраструктурного развития и других приоритетных направлениях. Будут обсуждены совместные программы в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма», — говорится в сообщении.

Стороны также обменяются мнениями по вопросам регионального сотрудничества, в том числе в формате «Центральная Азия — Республика Корея».

По итогам саммита планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.

В рамках деловой программы визита президенты примут участие в совместном бизнес-форуме.

Юн Сок Ёль также ознакомится с достопримечательностями Самарканда.

Шавкат Мирзиеев