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Лукашенко пригласил президента Филиппин в Беларусь

Белорусский лидер рассчитывает на активные контакты с президентом Филиппин и межправительственное сотрудничество.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко от себя лично и от всех белорусов поздравил филиппинского коллегу Фердинанда Маркоса-младшего и народ этой страны с национальным праздником — Днем Независимости, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Ваше государство является одним из наших наиважнейших партнеров в Юго-Восточной Азии», — говорится в поздравлении.

При этом президент подчеркнул, что белорусская сторона готова внести свой вклад в поддержку продбезопасности Филиппин. Для этого Беларусь, по словам Лукашенко, может увеличить объемы поставок белорусских продуктов и агропромышленной техники, а также наладить обмен опытом в ведении сельского хозяйства.

Кроме того, Лукашенко рассчитывает на активные контакты с президентом Филиппин и межправительственное сотрудничество. Он также пригласил Маркоса-младшего посетить с визитом Беларусь в удобное для филиппинского лидера время.

Президент пожелал Маркосу-младшему и его близким здоровья и счастья, а филиппинскому народу — мира и процветания.

Беларусь и Филиппины

Дипломатические отношения между Беларусью и Республикой Филиппины были установлены 22 мая 1996 года.

Что касается торгово-экономического сотрудничества, то по последним данным белорусского МИД, экспорт Беларуси в эту страну в основном формируется из поставок калийных удобрений, молочной сыворотки, шин, различного оборудования и печатной продукции.

Филиппины в свою очередь поставляют на рынок Беларуси главным образом трансформаторы, каучук, оборудование для печати и интегральные схемы.

Лукашенко Александр