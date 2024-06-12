Лукашенко пригласил президента Филиппин в Беларусь

При этом президент подчеркнул, что белорусская сторона готова внести свой вклад в поддержку продбезопасности Филиппин. Для этого Беларусь, по словам Лукашенко, может увеличить объемы поставок белорусских продуктов и агропромышленной техники, а также наладить обмен опытом в ведении сельского хозяйства.