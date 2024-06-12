Лукашенко пригласил президента Филиппин в Беларусь

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко от себя лично и от всех белорусов поздравил филиппинского коллегу Фердинанда Маркоса-младшего и народ этой страны с национальным праздником — Днем Независимости, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
«Ваше государство является одним из наших наиважнейших партнеров в Юго-Восточной Азии», — говорится в поздравлении.
При этом президент подчеркнул, что белорусская сторона готова внести свой вклад в поддержку продбезопасности Филиппин. Для этого Беларусь, по словам Лукашенко, может увеличить объемы поставок белорусских продуктов и агропромышленной техники, а также наладить обмен опытом в ведении сельского хозяйства.
Кроме того, Лукашенко рассчитывает на активные контакты с президентом Филиппин и межправительственное сотрудничество. Он также пригласил Маркоса-младшего посетить с визитом Беларусь в удобное для филиппинского лидера время.
Президент пожелал Маркосу-младшему и его близким здоровья и счастья, а филиппинскому народу — мира и процветания.
Беларусь и Филиппины
Дипломатические отношения между Беларусью и Республикой Филиппины были установлены 22 мая 1996 года.
Что касается торгово-экономического сотрудничества, то по последним данным белорусского МИД, экспорт Беларуси в эту страну в основном формируется из поставок калийных удобрений, молочной сыворотки, шин, различного оборудования и печатной продукции.
Филиппины в свою очередь поставляют на рынок Беларуси главным образом трансформаторы, каучук, оборудование для печати и интегральные схемы.