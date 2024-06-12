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Молдавию и Россию связывают вековые ценности, заявил Додон

Додон: сотрудничество с Россией соответствует национальным интересам Молдавии.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Молдавии удастся восстановить двустороннее сотрудничество с Россией в духе взаимного уважения и дружбы, поскольку это соответствует национальным интересам республики, заявил экс-президент, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь Додон по случаю Дня России.

«Поздравляю руководство и дружественный российский народ с отмечаемым сегодня Днем России… Уверен, несмотря на все трудности и препятствия, нам удастся восстановить двустороннее сотрудничество в духе взаимного уважения и дружбы. Это соответствует нашим национальным интересам», — написал Додон в своем Telegram-канале.

По его словам, народы Молдавии и России связывают вековые культурные и духовные ценности и традиции. Он подчеркнул, что Российская Федерация всегда была стратегическим партнером Молдавии.

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.