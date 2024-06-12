Куйвашев поздравил свердловчан с Днём России

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днём России. Об этом сообщает департамент информполитики.
Чиновник отметил, что 12 июня отмечается день свободной, суверенной и сильной России, которая гордится своими велики победами и героями, своей многовековой историей. И добавил, что Свердловская область как была, так и будет надёжной опорой государства.
Также Куйвашев рассказал о достижениях региона на благо всей страны. И пожелал свердловчанам успехов во всех делах, благополучия, счастья, семейного тепла и доброго здоровья.