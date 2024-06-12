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Путин поздравил Минниханова с Днем России: «Равняемся на традиции патриотизма»

Президент РФ Владимир Путин поздравил Раиса РТ Рустама Минниханова с Днем России.

Источник: ИА Татар-информ

В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что на протяжении столетий наши предки верно служили Отечеству. Своими трудовыми свершениями, ратными подвигами талантом и вдохновением они созидали великую державу.

«И мы равняемся на эти незыблемые нравственные ориентиры, традиции патриотизма, искренней любви к Родине», — пишет Путин.

Он также выразил уверенность в том, что, сохраняя связь времен и поколений, верность своим корням и истокам, Россия обязательно добьется поставленных целей и преодолеет любые испытания.

«Желаю Вам успехов и всего самого доброго», — написал в завершении Путин.

Путин Владимир