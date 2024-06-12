ПМЭФ-2024. Губернатор Хоценко привлёк в регион 480 млрд рублей инвестиций

«В нашем регионе процент газификации составляет более 56-ти. Это один из самых высоких показателей в Сибири. Уже в этом году планируется завершить строительство газопровода-отвода в Большеречье, далее до 2026 года сетевой газ придёт в Тару, Знаменку и Тевриз», — отметил Виталий Хоценко.