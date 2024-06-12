ПМЭФ-2024. Губернатор Хоценко привлёк в регион 480 млрд рублей инвестиций

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл на полях Петербургского международного экономического форума более 30 рабочих встреч и переговоров.
Подробности в материале omsk.aif.ru.
А у нас повсюду газ
Отправной точкой международного экономического форума для омичей стала встреча главы региона Виталия Хоценко с гендиректором «Газпром межрегионгаз».
Сергеем Густовым. В центре внимания — программа развития газификации Омской области и продолжение работы по подключению к сетевому газу Вечных огней на мемориальных комплексах.
«В нашем регионе процент газификации составляет более 56-ти. Это один из самых высоких показателей в Сибири. Уже в этом году планируется завершить строительство газопровода-отвода в Большеречье, далее до 2026 года сетевой газ придёт в Тару, Знаменку и Тевриз», — отметил Виталий Хоценко.
Знаковым событием стало подписание с гендиректором УК «Аэропорты регионов» Евгением Чудновским концессионного соглашения о строительстве международного аэропорта Омск-Фёдоровка.
На пути к новой воздушной гавани
«Планируется, что новая воздушная гавань сможет обслуживать 3,5 млн пассажиров в год. Это почти в два раза больше, чем пассажиропоток действующего аэропорта. Объект станет частью трансконтинентального коридора, включающего помимо пассажирских перелётов транспортировку грузов между Азией и Европой», — заявил глава Омской области.
Общая стоимость проекта — более 43 млрд руб. Его реализация стала возможной благодаря государственно-частному партнёрству. Инвестор за собственный счёт спроектирует и построит аэродромную инфраструктуру, современный пассажирский терминал, грузовой комплекс и сопутствующие здания. Работы по подключению аэропортового комплекса к коммунальным сетям, строительству подъездной дороги, созданию объектов управления воздушным движением и оснащению пункта пропуска через госграницу будут проведены на государственные средства.
«В этом году мы начинаем проектирование аэродромной инфраструктуры и аэровокзального комплекса. Строительство нового аэропортового комплекса начнётся в 2026-м, а завершить его планируется к 2028 году», — поделился планами Евгений Чудновский.
Кадры решают всё
В продолжение авиационный темы стоит отметить подписанное соглашение о взаимодействии омских властей и Ростеха в подготовке высококвалифицированных специалистов для авиапредприятий, внедрении передовых методов обучения и повышении престижа рабочих профессий этой отрасли.
Вопросы образования на ПМЭФ рассмотрели и в рамках панельной сессии «Российское инженерное образование в многополярном мире». Участники площадки говорили о том, как должна меняться система инженерного образования страны для кадрового и интеллектуального обеспечения технологической независимости. В дискуссии принял участие Виталий Хоценко.
«В рамках нацпроекта в Омской области появятся три инженерные школы на 1100 мест: космический лицей, химико-технологическая школа и школа радиоэлектронных технологий. В регионе разработана программа опережающего развития инженерного образования. Смысл проекта в том, что к профильным школам будут подключаться детские сады. Там оборудуют технологические классы и с согласия родителей малыши смогут приобщаться к инженерному образованию», — отметил губернатор.
Не осталась без внимания властей тема поддержки участников СВО. В Омске откроется центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации ветеранов специальной военной операции. Сюда за помощью смогут обратиться не только омичи, но и жители со всей Сибири и Урала.
Новые производства и вакансии
Подписан ряд соглашений, связанных со строительством объектов в сфере промышленности, открытие которых скажется и на росте налоговых поступлений в областную казну, и на создании новых рабочих мест.
Так, достигнута договорённость с компанией «Центр-Трейд» о возведении в Омском регионе завода по производству решётчатого настила. Его запуск планируется в 2026 году, а объём инвестиций оценивается в 200 млн руб.
Планируется возвести также завод металлоконструкций и битумного терминала. На полную мощность предприятия выйдут уже в 2025 году. Строительством займётся омская компания «Стройтраст». Инвестирование в эти объекты в разы больше, в общей сложности оно составит около 3,4 млрд руб.
Ещё одно промышленное предприятие — завод по производству систем вентиляции и центрального кондиционирования появится на территории особой экономической зоны «Авангард».
Кроме того, подписан договор с группой компаний «Рост» о реализации проекта по созданию в 2026 году современного тепличного комбината по выращиванию огурцов и томатов. Его запуск позволит получать около 15 тыс. тонн внесезонного урожая в год.
Взаимовыгодные договорённости о сотрудничестве достигнуты с маркетплейсами Ozon и Wildberries
В рамках соглашения Ozon при поддержке правительства Омской области в 2025 году запустит в регионе новый логистический комплекс. Его открытие позволит создать более 1,5 тыс. новых рабочих мест. Уже сегодня компания отмечает пятикратный рост числа местных продавцов с 2021 года, а показатели товарооборота за этот период превысили 5,5 млрд руб.
Wildberries в этом году планирует построить в Омске распределительный центр с полным комплексом услуг: от хранения заказов до упаковки товаров. Это расширит каналы продаж и сократит логистические издержки.
Разносторонние проекты
Рабочие встречи губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл также с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, министром сельского хозяйства России Оксаной Лут и министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максутом Шадаевым.
Марату Хуснуллину губернатор доложил о реализации нацпроектов, строительстве жилья и дорог, развитии инфраструктуры, работе в подшефном Омску Стаханове (ЛНР).
В сфере АПК обсудили комплексное развитие сельских территорий, тему льноводства, в частности увеличения урожая льна-долгунца и мер поддержки для его производителей. Кроме того, рассмотрели возможности зарыбления омских озёр и Иртыша муксуном, омулем, нельмой.
С главой Минцифры говорили о действии в регионе проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» и модернизации отделений почтовой связи. Благодаря федеральной поддержке в 2024 году в Омской области планируется установить 54 базовые станции, что позволит к 2030 году обеспечить доступной связью все населённые пункты от 100 до 500 жителей.