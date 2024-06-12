В Минобороны рассказали о втором этапе учений нестратегических ядерных сил

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил соединения Ленинградского военного округа отрабатывают получение боеприпасов для «Искандера-М», сообщило Минобороны в Telegram.
«В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер-М”, снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков», — уточнили в ведомстве.
В свою очередь, личный состав задействованных в учении экипажей кораблей Военно-морского флота проведет снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования и выходы в назначенные районы патрулирования.
Во вторник Минобороны объявило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил. Российские и белорусские военные отработают готовность к применению нестратегического ЯО.
Цель маневров — поддержать готовность частей боевого применения нестратегического ядерного оружия двух стран обеспечить суверенитет и территориальную целостность Союзного государства.
Первый этап учения начался 21 мая по поручению верховного главнокомандующего Владимира Путина. Президент назвал это «плановой работой».
Как подчеркивали в МИД России, маневры нужно рассматривать в контексте воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий Североатлантического альянса.