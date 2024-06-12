Глава Южного Урала поздравил жителей региона с Днём России

Дата празднования была установлена в 1992 году постановлением Верховного совета Российской Федерации, однако, выходным днём 12 июня стало на год раньше, в 1991 году.
С Днём России жителей Челябинской области поздравил глава Южного Урала Алексей Текслер.
В своём обращении губернатор, что главное богатство нашей страны — это её люди, которые являются добрыми, трудолюбивыми, отзывчивыми и сильными гражданами своего государства.
«Спасибо вам за неравнодушие и любовь к родной земле. С праздником!», — подчеркнул в обращении губернатор Челябинской области Алексей Текслер.