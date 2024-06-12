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Глава Южного Урала поздравил жителей региона с Днём России

Сегодня по всей стране отмечается День России. Именно 12 июня 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете Российской советской федеративной социалистической республики.

Источник: РИА "Новости"

Дата празднования была установлена в 1992 году постановлением Верховного совета Российской Федерации, однако, выходным днём 12 июня стало на год раньше, в 1991 году.

С Днём России жителей Челябинской области поздравил глава Южного Урала Алексей Текслер.

В своём обращении губернатор, что главное богатство нашей страны — это её люди, которые являются добрыми, трудолюбивыми, отзывчивыми и сильными гражданами своего государства.

«Спасибо вам за неравнодушие и любовь к родной земле. С праздником!», — подчеркнул в обращении губернатор Челябинской области Алексей Текслер.