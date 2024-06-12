Губернатор Новосибирской области Травников поздравил жителей с Днем России

«Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с государственным праздником — Днем России! В этот день каждый из нас чувствует себя частью великой державы. Мы испытываем гордость за свое Отечество, его многовековую историю и богатую культуру. Сегодня мы как никогда ощущаем особую ответственность за настоящее и будущее своей страны, ведь оно зависит от каждого из нас», — написал Андрей Травников.