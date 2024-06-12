Мирзиёев поздравил участников Дней культуры Азербайджана в Узбекистане

Как сообщает Азербайджанское государственное информационное агентство, 11 июня в Союзе писателей Узбекистана пройдет конференция на тему «Мухаммед Физули и Алишер Навои: наши общие литературно-духовные ценности». В этот же день в Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои откроется азербайджанский уголок. Также во Дворце международных форумов «Узбекистон» можно будет попробовать азербайджанские сладости, там же состоится гала-концерт с участием мастеров азербайджанского искусства и творческих коллективов.