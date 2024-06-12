Мирзиёев поздравил участников Дней культуры Азербайджана в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлением к участникам Дней культуры Азербайджана, мероприятия в рамках которых организуют в Ташкенте с 10 по 14 июня.
«Дни культуры Азербайджана являются логическим продолжением Дней культуры Узбекистана, прошедших на братской азербайджанской земле», — отметил он.
Мирзиёев также выразил уверенность, что узбекистанцы смогут ближе познакомиться с древней и богатой культурой, искусством, литературой, национальными традициями и ценностями братского азербайджанского народа, а участники Дней культуры АР — с преобразованиями, происходящими в Новом Узбекистане, а также с его историческими и культурными особенностями.
Как сообщает Азербайджанское государственное информационное агентство, 11 июня в Союзе писателей Узбекистана пройдет конференция на тему «Мухаммед Физули и Алишер Навои: наши общие литературно-духовные ценности». В этот же день в Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои откроется азербайджанский уголок. Также во Дворце международных форумов «Узбекистон» можно будет попробовать азербайджанские сладости, там же состоится гала-концерт с участием мастеров азербайджанского искусства и творческих коллективов.
12 июня в Галерее изобразительных искусств Узбекистана откроется выставка «Азербайджанское национальное наследие в жемчужинах искусства». Также в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана покажут спектакль «Я есть я» Азербайджанского государственного театра «Йуг».
На сцене ГАБТа имени Алишера Навои состоится показ оперетты Узеира Гаджибейли «Аршин мал алан» в исполнении артистов Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.
13 июня в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Ташкенте пройдет презентация книги «Меч и перо» известного автора исторических романов Мамеда Саида Ордубади.
В последний раз Дни культуры Азербайджана проходили в Узбекистане в 2022 году.