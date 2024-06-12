Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем России. Вениамин Кондратьев написал слова поздравления в своем telegram-канале.
Глава региона отметил, что праздник для каждого жителя наполнен особым смыслом.
«Он посвящен нашей Родине — щедрой земле, которая кормит, дает силы, наставляет, является для нас домом и дружной семьей, где уважают друг друга и всегда подставят плечо в трудную минуту», — сказал Вениамин Кондратьев.
Губернатор выделил духовно-нравственные ценности и историческое наследие поколений основой стойкости и мощи страны. Это, по словам главы региона, помогает России развиваться по собственному пути и отстаивать интересы государства и населения в сложных геополитических условиях.
«От всей души желаю всем жителям края здоровья, счастья, неиссякаемых сил и удачи в любых начинаниях. Пусть все задуманное обязательно сбудется, а впереди ждут новые успехи, победы и свершения во славу России!» — подытожил Вениамин Кондратьев.