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Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем России

Губернатор Кубани: «Основой стойкости и несокрушимой мощи нашей державы являются духовно-нравственные ценности и историческое наследие многих поколений наших предков».

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем России. Вениамин Кондратьев написал слова поздравления в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что праздник для каждого жителя наполнен особым смыслом.

«Он посвящен нашей Родине — щедрой земле, которая кормит, дает силы, наставляет, является для нас домом и дружной семьей, где уважают друг друга и всегда подставят плечо в трудную минуту», — сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор выделил духовно-нравственные ценности и историческое наследие поколений основой стойкости и мощи страны. Это, по словам главы региона, помогает России развиваться по собственному пути и отстаивать интересы государства и населения в сложных геополитических условиях.

«От всей души желаю всем жителям края здоровья, счастья, неиссякаемых сил и удачи в любых начинаниях. Пусть все задуманное обязательно сбудется, а впереди ждут новые успехи, победы и свершения во славу России!» — подытожил Вениамин Кондратьев.