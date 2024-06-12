Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с праздниками. Поздравление размещено на официальном портале Главы РБ.
"Хөрмәтле ватандаштар, ҡәҙерле дуҫтар! Ысын күңелдән Рәсәй көнө, милли батырыбыҙ Салауат Юлаевтың һәм башҡалабыҙ Өфөнөң тыуған көнө менән ихлас күңелдән ҡотлайым!
Уважаемые соотечественники, дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны — Днём России, Днём города Уфы и 270-летием национального героя Салавата Юлаева!
Народ Башкортостана гордится тысячелетней историей России, с которой связал свою судьбу много веков назад. Наша республика всегда была и будет надежной опорой страны.
В эти непростые времена потомки Салавата — военнослужащие полка «Башкортостан» и именных добровольческих подразделений, контрактники и мобилизованные — с честью защищают Отечество. Мы гордимся воинами, заботимся об их семьях, воспитываем молодежь на героических примерах наших земляков.
Этот год — юбилейный для нашей столицы. Уфа — одна из драгоценных жемчужин России. Своё 450-летие город трудовой доблести встречает новыми достижениями, крупными стройками, благоустроенными улицами и дворами. Объединяя усилия во имя процветания родной республики и всей России, мы плодотворно трудимся, творим, созидаем, уверенно идём вперёд.
Желаю всем здоровья, мира, добра, новых успехов на благо нашей великой державы!
Тыуған республикабыҙ һәм Бөйөк Рәсәйебеҙ үҫеше хаҡына артабан да бер көс булып тупланып, берҙәмлек һәм фиҙәҡәр хеҙмәтебеҙ менән яҡты киләсәкте төҙөйәсәкбеҙ. Барығыҙға ла һаулыҡ, именлек, яңы уңыштар, бөйөк дәүләтебеҙ хаҡына яңынан-яңы ҡаҙаныштар һәм ҙур еңеүҙәр теләйем!
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров".