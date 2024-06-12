Глава ЦИК Беларуси рассказал о подготовке к выборам президента 2025

Он отметил, что выборы президента должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, так как согласно Избирательному кодексу, выборы президента проводятся в воскресенье не позднее двух месяцев до окончания срока полномочий действующего президента. Точной даты пока нет, но глава ЦИК напомнил, что ее депутаты парламента должны назначить не позднее пяти месяцев до истечения срока полномочий президента.