Глава ЦИК Беларуси рассказал о подготовке к выборам президента 2025

В Беларуси началась подготовка к президентским выборам 2025. Подробности в эфире «Беларусь 1» рассказал председатель ЦИК Игорь Карпенко.
Он отметил, что выборы президента должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, так как согласно Избирательному кодексу, выборы президента проводятся в воскресенье не позднее двух месяцев до окончания срока полномочий действующего президента. Точной даты пока нет, но глава ЦИК напомнил, что ее депутаты парламента должны назначить не позднее пяти месяцев до истечения срока полномочий президента.
— Не будем забегать вперед. Это конституционные полномочия исключительно Палаты представителей и в установленные сроки она примет соответствующее решение, — сказал Карпенко.
При этом он подчеркнул, что подготовка к президентским выборам уже началась.
— Потому что всегда после завершения одной избирательной кампании начинается подготовка к очередной, — резюмировал председатель Центризбиркома.