Зеленский отверг какие-либо компромиссы с Россией

До этого Владимир Зеленский прибыл в Германию с визитом для участия в конференции по восстановлению республики и переговорах с федеральным канцлером Олафом Шольцем. Он также встретится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем бундестага Бербель Бас.