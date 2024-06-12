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Аксёнов поздравил жителей Крыма с Днём России

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил жителей республики с Днем России, подчеркнув, что этот праздник имеет глубокий смысл — связь с прошлым, уважение к наследию предков и единство многонационального народа.

Источник: AP 2023

«Россия — великая страна-цивилизация. Мы умеем воевать, но у нас никогда не было колоний, мы не порабощали и не уничтожали другие народы», — сказал Аксёнов.

Он считает, что основными ценностями Русского мира всегда были и остаются справедливость, взаимопомощь, солидарность и равноправие всех народов, религий и культур.

Аксёнов убежден, что российский солдат — это защитник, который борется за мир, свободу и ценности нашей страны.

«Правда на нашей стороне. Победа будет за нами! С праздником, друзья!» — поздравил Аксёнов.

Поздравил севастопольцев с праздником и губернатор города-героя Михаил Развожаев. Единство народа жители Севастополя проявляли в 2014 году, и сейчас так же они противостоят атакам ВСУ сейчас.

Он уверен, что, если есть сплоченность, мужество и единство — России обязательно победит.

12 июня в РФ ежегодно отмечается государственный праздник День России.

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