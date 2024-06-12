Аксёнов поздравил жителей Крыма с Днём России

«Россия — великая страна-цивилизация. Мы умеем воевать, но у нас никогда не было колоний, мы не порабощали и не уничтожали другие народы», — сказал Аксёнов.
Он считает, что основными ценностями Русского мира всегда были и остаются справедливость, взаимопомощь, солидарность и равноправие всех народов, религий и культур.
Аксёнов убежден, что российский солдат — это защитник, который борется за мир, свободу и ценности нашей страны.
«Правда на нашей стороне. Победа будет за нами! С праздником, друзья!» — поздравил Аксёнов.
Поздравил севастопольцев с праздником и губернатор города-героя Михаил Развожаев. Единство народа жители Севастополя проявляли в 2014 году, и сейчас так же они противостоят атакам ВСУ сейчас.
Он уверен, что, если есть сплоченность, мужество и единство — России обязательно победит.
12 июня в РФ ежегодно отмечается государственный праздник День России.