Алексей Логвиненко поздравляет ростовчан с Днем России

— Сегодня мы отмечаем один из главных государственных праздников — День России. В многовековой истории нашей страны было многое, но в любые времена опорой Отечества были крепость духа и единство жителей, постоянное стремление сделать свою Родину сильнее и лучше. И сегодня сплоченность общества и его консолидация вокруг президента РФ Владимира Путина позволяют говорить о новом этапе развития России, — написал Алексей Логвиненко. — Ростов-на-Дону — южный, колоритный и многонациональный — живет в едином ритме со всей страной. Все свои знания и силы ростовчане направляют на развитие не только родного города, но и региона, и государства в целом. Со всей страной куем победу и верим в нашу армию, в наших бойцов, отстаивающих интересы России на передовой. Вместе мы победим! Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов. Пусть чувства гордости и любви к своей Родине из года в год только крепнут!