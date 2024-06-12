Губернатор Александр Гусев поздравил воронежцев с Днем России

Губернатор и спикер регионального парламента сделали акцент на том факте, что сегодня Россия играет определяющую, судьбоносную роль на мировой сцене. Народ, вдохновляемый волевым и мудрым лидером, отстаивает свою нравственную позицию и интересы соотечественников, борется за и всеобщее право на справедливость и политическую многополярность, при необходимости используя не только словесные, но и железные аргументы.