Губернатор Александр Гусев поздравил воронежцев с Днем России

Губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов поздравили земляков с Днем России.
Этот большой государственный праздник ежегодно отмечается в нашей стране 12 июня. Первые лица региона подчеркнули, что история России — это сокровищница достижений и побед, летопись важных событий. Поздравление опубликовала пресс-служба областного правительства.
— Любое лихолетье закаляло национальный характер и сплачивало страну, а эпохи взлета придавали ей сил для движения вперед. История России — это гигантская антология жизни каждого края, каждой семьи, каждого гражданина. Таким образом наши предки создавали одну из нерушимых опор земной цивилизации, — отметили Александр Гусев и Владимир Нетесов.
Губернатор и спикер регионального парламента сделали акцент на том факте, что сегодня Россия играет определяющую, судьбоносную роль на мировой сцене. Народ, вдохновляемый волевым и мудрым лидером, отстаивает свою нравственную позицию и интересы соотечественников, борется за и всеобщее право на справедливость и политическую многополярность, при необходимости используя не только словесные, но и железные аргументы.
— Дорогие земляки! Все важное, что связано с нашей великой Родиной, мы впитываем с самого детства. Взрослея, посвящаем ей лучшие дела, заветные стремления и искреннюю любовь. Так было на протяжении веков. Так будет на протяжении тысячелетий. Судьба Россия — быть всегда могучей, дружной, благополучной, счастливой! — говорится в поздравлении первых лиц региона.