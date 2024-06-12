Полпред Якушев поздравил уральцев с Днём России

Поздравил жителей УрФО с праздником и полномочный представитель президента в округе Владимир Якушев.
В своей речи полпред отметил, что 12 июня является символом национального единства всего народа России. Также Якушев подчеркнул, что на сегодняшний день наша страна активно развивается: реализуются национальные проекты, внедряются новые техонологии, проходит цифровая трансформация.
«А главное — с каждым годом повышается качество жизни людей, их социальная защищенность. Однако свои достижения нам приходится защищать», — отметил полпред.
Также он добавил, что лучшие качества нашего народа, уральцев: мужество, сплоченность, любовь к Родине, сила духа, проявились в ходе выполнения военнослужащими задач в рамках проведения специальной военной операции.