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Полпред Якушев поздравил уральцев с Днём России

Сегодня по всей стране отмечается День России. С поздравлением к южноуральцам уже обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Источник: Reuters

Поздравил жителей УрФО с праздником и полномочный представитель президента в округе Владимир Якушев.

В своей речи полпред отметил, что 12 июня является символом национального единства всего народа России. Также Якушев подчеркнул, что на сегодняшний день наша страна активно развивается: реализуются национальные проекты, внедряются новые техонологии, проходит цифровая трансформация.

«А главное — с каждым годом повышается качество жизни людей, их социальная защищенность. Однако свои достижения нам приходится защищать», — отметил полпред.

Также он добавил, что лучшие качества нашего народа, уральцев: мужество, сплоченность, любовь к Родине, сила духа, проявились в ходе выполнения военнослужащими задач в рамках проведения специальной военной операции.