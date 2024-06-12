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Медведев опубликовал анимированную карту России, включающую Украину

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале карту России, которая включает территории Украины.

В честь Дня России он разместил в своем канале видео карты России, на котором ее границы под звучащий государственный гимн постепенно заполняют цвета развевающегося флага.

Триколор окрашивает территорию России с востока до западных границ и в конце закрашивает и всю территорию Украины.

В марте Медведев назвал концепцию «Украина — это Россия» правильной. По его мнению, Украина является «несостоявшейся страной».

Ранее Медведев показал карту раздела Украины Россией и еще тремя странами. На карте видно, что Винницкая область может оказаться в составе Румынии, Ужгород — Венгрии, Польша получит Львов, Ивано-Франковск, Житомир, а остальные регионы присоединятся к России.

12 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского президента Владимира Путина и всех россиян с Днем России.

День России был установлен в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР от 1990 года.

Медведев Дмитрий