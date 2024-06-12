Медведев опубликовал анимированную карту России, включающую Украину

Ранее Медведев показал карту раздела Украины Россией и еще тремя странами. На карте видно, что Винницкая область может оказаться в составе Румынии, Ужгород — Венгрии, Польша получит Львов, Ивано-Франковск, Житомир, а остальные регионы присоединятся к России.