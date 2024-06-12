Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем России

Чиновники отметили, что россияне выстроили сильную страну.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 12 июня, отмечается День России. В Петербурге к этому празднику подготовили множество мероприятий. И с самого утра поступило множество поздравлений от различных ведомств и чиновников. В том числе теплые слова, посвященные стране и ее жителям, сказали губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Северной столицы Александр Бельский.

— Мы вместе строим нашу страну, в которой хочется жить и быть счастливыми. И мы, россияне, выстроили сильную Россию. Эту реальность создали труд и самоотдача наших граждан, — отметил градоначальник.

Бельский добавил, что Россия остается страной с легендарным прошлым и великим будущим. Наше государство многогранно и всегда отстаивает свои национальные интересы.

— Счастья, благополучия и мирного неба всем нам, — пожелал петербуржцам председатель ЗакСа.