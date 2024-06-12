Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем России

Сегодня, 12 июня, отмечается День России. В Петербурге к этому празднику подготовили множество мероприятий. И с самого утра поступило множество поздравлений от различных ведомств и чиновников. В том числе теплые слова, посвященные стране и ее жителям, сказали губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Северной столицы Александр Бельский.