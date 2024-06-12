Путин ратифицировал соглашение с Китаем о Международной научной лунной станции

РФ и КНР активно развивают сотрудничество по разным направлениям, включая космос. В мае глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что в РФ началась разработка ядерной энергетической установки, проект которой развивается совместно с Китаем. Доставить на лунную поверхность ее могут в 2033—2035 годах.