Космонавт Николай Чуб поздравил дончан с Днем России

Поздравление с Днем России из космоса записал новочеркасский космонавт Николай Чуб. Видеообращение было опубликовано в среду, 12 июня.
— Из космоса отлично видно, как прекрасна наша Родина, которую населяют люди самых разных национальностей. Россия — это наш общий дом, который нужно уважать и беречь, — поздравил дончан космонавт.
Также космонавт добавил, что на высоте 400 километров от Земли наша страна выглядит не просто, как географическое место. Она наполнена историей, ценностями и частью нашей души.