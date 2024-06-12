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Космонавт Николай Чуб поздравил дончан с Днем России

Космонавт из Новочеркасска Николай Чуб поздравил жителей Ростовской области с Днем России.

Источник: Комсомольская правда

Поздравление с Днем России из космоса записал новочеркасский космонавт Николай Чуб. Видеообращение было опубликовано в среду, 12 июня.

— Из космоса отлично видно, как прекрасна наша Родина, которую населяют люди самых разных национальностей. Россия — это наш общий дом, который нужно уважать и беречь, — поздравил дончан космонавт.

Также космонавт добавил, что на высоте 400 километров от Земли наша страна выглядит не просто, как географическое место. Она наполнена историей, ценностями и частью нашей души.

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