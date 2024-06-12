Виталий Кушнарев стал министром транспорта Ростовской области

Указ об этом подписал Василий Голубев 11 июня.
С 2014 по 2016 год Виталий Кушнарев уже занимал пост министра транспорта. В период с 2016 по 2019 год он был главой администрации города Ростова-на-Дону. После этого он возглавлял совет директоров «Региональной корпорации развития». А в 2021 году был избран депутатом Государственной Думы от Ростовской области. В мае стало известно, что он досрочно сложил депутатские полномочия.
Виталий Кушнарев родился в Тацинском районе. Он окончил Новочеркасский государственный университет, где получил две специальности: «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» и «Экономика и управление на предприятиях горной промышленности и геологоразведки». Позже, в Южном федеральном университете, он также получил образование по специальности «Юриспруденция».
Виталий Кушнарев работал на угледобывающих предприятиях региона. Затем он несколько лет занимался вопросами реорганизации угольной отрасли в администрации Белокалитвинского района.
С 2010 года Виталий Кушнарев начал работать в правительстве Ростовской области.
Напомним, что в апреле 2024 года министр транспорта Владимир Окунев покинул свой пост.