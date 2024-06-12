Виталий Кушнарев стал министром транспорта Ростовской области

С 2014 по 2016 год Виталий Кушнарев уже занимал пост министра транспорта. В период с 2016 по 2019 год он был главой администрации города Ростова-на-Дону. После этого он возглавлял совет директоров «Региональной корпорации развития». А в 2021 году был избран депутатом Государственной Думы от Ростовской области. В мае стало известно, что он досрочно сложил депутатские полномочия.