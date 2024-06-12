В Уфе глава Башкирии возложил цветы к Монументу Дружбы

Монумент Дружбы открыли 7 августа 1965 года. Авторами памятника стали московские скульпторы Михаил Бабурин и Галина Левицкая и архитекторы Евгений Кутырев и Геннадий Гаврилов. Монумент представляет собой две вертикальные стелы из розового гранита. Стелы имеют форму меча, который «закопан» рукоятью в землю. Высокие плиты скреплены тремя монолитными кольцами из серого гранита. На монументе высечена дата «1557−1957» и надпись «Слава великой братской дружбе русского и башкирского народов». Высота памятника — 35 метров.