Порядок получения пенсий и пособий изменится в Беларуси с 1 июля

Также она уточнила, что нововведения не затронут пенсионеров старше 70 лет и инвалидов I и II группы, а также семей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет и получателей соцвыплат, которые проживают в сельской местности. Как мы писали ранее, они смогут по-прежнему получать пенсии в почтовых отделениях, в том числе с доставкой на дом.