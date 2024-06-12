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Порядок получения пенсий и пособий изменится в Беларуси с 1 июля

В Минтруда напомнили, что с 1 июля для получения пенсий и пособий надо открыть счет в банке.

Источник: Комсомольская правда

Порядок получения пенсий и пособий изменится в Беларуси с 1 июля. Как рассказала в эфире СТВ начальник главного управления пенсионного обеспечения Минтруда и соцзащиты Елена Гоморова, для получения соцвыплат, включая пенсии, необходимо открыть базовый счет в банке и написать заявление о переводе социальных выплат через банк.

При этом представитель ведомства обратила внимание, что получение пенсий и пособий через банк не означает использование в обязательном порядке банковской карточки.

— Можно получить социальные выплаты в кассе банка наличными деньгами, — указала Елена Гоморова.

Также она уточнила, что нововведения не затронут пенсионеров старше 70 лет и инвалидов I и II группы, а также семей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет и получателей соцвыплат, которые проживают в сельской местности. Как мы писали ранее, они смогут по-прежнему получать пенсии в почтовых отделениях, в том числе с доставкой на дом.