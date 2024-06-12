Путин утвердил новую структуру управлений в администрации президента РФ

В частности, глава государства подписал указ об образовании в администрации президента управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Кроме того, поручил образовать в составе администрации управление по вопросам национальной морской политики. Также будут созданы управления по государственной политике в гуманитарной сфере и госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Также президент принял решение упразднить управление по обеспечению деятельности Госсовета РФ. И образовать в составе администрации управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета России.
Кроме того, Путин упразднил должность спецпредставителя президента РФ по Украине, исключив ее из перечня штатных единиц администрации.
Ранее, 14 мая, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента РФ. Руководителем администрации был назначен Антон Вайно. Его первыми заместителями — Алексей Громов и Сергей Кириенко. Также были назначены 10 помощников президента, среди которых ранее возглавлявший Совет безопасности России Николай Патрушев, а также экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Кроме того, глава государства назначил своих полномочных представителей в семи федеральных округах, представителей в Совете Федерации, Государственной думе и Конституционном суде.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, президент подписал указ о новых назначениях в администрации главы государства, согласно которым у ее представителей расширится круг обязанностей.
Кадровые перестановки в администрации президента и в правительстве РФ произошли после официального вступления Владимира Путина в должность главы государства на новый срок в соответствии с результатами прошедших выборов в марте, на которых он победил с 87,28% голосов. Церемония инаугурации президента проходила 7 мая.