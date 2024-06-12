Путин утвердил новую структуру управлений в администрации президента РФ

Ранее, 14 мая, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента РФ. Руководителем администрации был назначен Антон Вайно. Его первыми заместителями — Алексей Громов и Сергей Кириенко. Также были назначены 10 помощников президента, среди которых ранее возглавлявший Совет безопасности России Николай Патрушев, а также экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Кроме того, глава государства назначил своих полномочных представителей в семи федеральных округах, представителей в Совете Федерации, Государственной думе и Конституционном суде.