Гуцул беспрепятственно прошла паспортный контроль в Кишиневе

КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в среду беспрепятственно прошла паспортный контроль в аэропорту Кишинева после визита в РФ, полиция не стала задерживать её, передает корреспондент РИА Новости.
Гуцул вернулась в Молдавию из РФ после участия в ПМЭФ и съезде молдавского оппозиционного блока «Победа». Во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда о блока «Победа» после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева.
«Мы наблюдали за ситуацией с задержанием наших граждан. Это незаконное действие. Сегодня всё прошло без инцидентов. Прибыли без эксцессов».
Ранее в СМИ появлялась информация о возможных мерах со стороны властей в отношении Гуцул из-за ее участия в съезде молдавского блока «Победа» в Москве.
В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок «Победа», часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока «Победа» в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.