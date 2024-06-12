Сколько заработают члены избиркомов за сентябрьские выборы в Волгограде?

Выборы продлятся три дня, избирательные участки откроются в восемь утра и закроются в восемь вечера. Исходя из этого графика, члены УИК заработают за время выборов от 1 512 до 2 124 ₽ Члены ТИК — от 2 304 до 2 592 ₽ Члены облизбиркома — 4 212 ₽