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Сколько заработают члены избиркомов за сентябрьские выборы в Волгограде?

Выборы продлятся 3 дня, участки будут работать по 12 часов — множим размер почасовой оплаты.

Волгоградский облизбирком выпустил постановление, в котором определены расценки на работу членов избирательных комиссий разных уровней, сообщает Telegram-канал «Сталингумрак».

Согласно документу, члену избиркома с правом решающего голоса, не работающему на постоянной основе, за час заплатят 117 рублей. Нижняя граница вознаграждения членов территориальных избирательных комиссий (ТИК) меньше почти вдвое — 64 рубля, верхняя — 72 рубля, все зависит от должности, которую занимает специалист. Члены участковых избирательных комиссий (УИК) получат от 42 до 59 рублей за час.

Выборы продлятся три дня, избирательные участки откроются в восемь утра и закроются в восемь вечера. Исходя из этого графика, члены УИК заработают за время выборов от 1 512 до 2 124 ₽ Члены ТИК — от 2 304 до 2 592 ₽ Члены облизбиркома — 4 212 ₽

Однако следует учесть, что после окончания голосования работа в избиркомах только начинается — идет подсчет голосов. Таким образом, доход, полученный теми, кто решит поработать на выборах, вероятно, будет выше.

Решением Волгоградской облдумы выборы были назначены на один день — 8 сентября. Однако облизбирком решил продлить процесс и постановил, что выборы губернатора, депутатов облдумы и представительных органов местного самоуправления, а также сельских глав пройдут в течение трех дней — с 6 по 8 сентября.