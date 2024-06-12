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Василий Голубев вручил государственные награды донским участникам СВО

В преддверии Дня России губернатор наградил дончан, прославляющих родной край.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 11 июня, губернатор Ростовской области наградил дончан, прославляющих свой родной край. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Среди награжденных были люди разных профессий и специальностей. Так, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени был награжден митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Государственные награды получили и участники СВО. А медалью Луки Крымского наградили заведующего отделением РостГМУ, который, рискуя жизнью, проводил санитарно-эпидемиологические работы в Херсонской области.

Также награды получили деятели искусства и труженики села.

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