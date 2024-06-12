Василий Голубев вручил государственные награды донским участникам СВО

Во вторник, 11 июня, губернатор Ростовской области наградил дончан, прославляющих свой родной край. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Среди награжденных были люди разных профессий и специальностей. Так, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени был награжден митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Государственные награды получили и участники СВО. А медалью Луки Крымского наградили заведующего отделением РостГМУ, который, рискуя жизнью, проводил санитарно-эпидемиологические работы в Херсонской области.
Также награды получили деятели искусства и труженики села.