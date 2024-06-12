Василий Голубев вручил государственные награды донским участникам СВО

Среди награжденных были люди разных профессий и специальностей. Так, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени был награжден митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Государственные награды получили и участники СВО. А медалью Луки Крымского наградили заведующего отделением РостГМУ, который, рискуя жизнью, проводил санитарно-эпидемиологические работы в Херсонской области.