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Кремль сообщил о вечернем совещании Путина с Белоусовым и Герасимовым

Вечером 11 июня президент России Владимир Путин провел совещание с участием министра обороны Андрея Белоусова, начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих округами, сообщили в пресс-службе Кремля. Президенту доложили о ходе военной операции на Украине и планах по продолжению боев.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Верховному главнокомандующему было доложено о ходе специальной военной операции, а также планах по продолжению военных действий», — говорится в сообщении.

После общего совещания Путин провел отдельные встречи с участниками.

Минобороны 11 июня отчиталось о продвижении в глубину украинской обороны в Харьковской области и улучшении положения российских войск в ДНР. Кроме того, были взяты под контроль села Артемовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области, заявили в ведомстве.

Генштаб ВСУ 11 июня назвал самым «напряженным» покровское направление в ДНР.

Путин Владимир