Кремль сообщил о вечернем совещании Путина с Белоусовым и Герасимовым

Минобороны 11 июня отчиталось о продвижении в глубину украинской обороны в Харьковской области и улучшении положения российских войск в ДНР. Кроме того, были взяты под контроль села Артемовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области, заявили в ведомстве.