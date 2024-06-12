Кремль сообщил о вечернем совещании Путина с Белоусовым и Герасимовым

«Верховному главнокомандующему было доложено о ходе специальной военной операции, а также планах по продолжению военных действий», — говорится в сообщении.
После общего совещания Путин провел отдельные встречи с участниками.
Минобороны 11 июня отчиталось о продвижении в глубину украинской обороны в Харьковской области и улучшении положения российских войск в ДНР. Кроме того, были взяты под контроль села Артемовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области, заявили в ведомстве.
Генштаб ВСУ 11 июня назвал самым «напряженным» покровское направление в ДНР.