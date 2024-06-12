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Стрельба слышна в Севастополе — причина

В среду в разных районах Севастополя может быть слышна стрельба. Это связано с учениями военных Черноморского флота, предупредил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости Крым. В среду в разных районах Севастополя может быть слышна стрельба. Это связано с учениями военных Черноморского флота, предупредил губернатор Михаил Развожаев.

По его данным, тренировки продлятся до полудня.

«В районе мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — написал он в Telegram.

И добавил, что в городе все спокойно.

В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.

Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует «желтый» уровень террористической опасности.

учения