Стрельба слышна в Севастополе — причина

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости Крым. В среду в разных районах Севастополя может быть слышна стрельба. Это связано с учениями военных Черноморского флота, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
По его данным, тренировки продлятся до полудня.
«В районе мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — написал он в Telegram.
И добавил, что в городе все спокойно.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует «желтый» уровень террористической опасности.