МИД РФ назвал уткой сообщения о якобы восстановлении дипотношений с Грузией

«Не видим смысла комментировать разного рода “утки”, тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Между тем международный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия в разговоре с «Известиями», говоря о намерении Грузии работать над отношениями с РФ, заявил, что только России под силу установить безопасность в регионе, и только Россия может быть гарантом мира там.
«У нас очень много врагов, они хотят нас столкнуть лбами. Вы видите, что происходит на улицах Грузии, и в этих условиях нужно восстанавливать отношения с РФ. И говорить уже о военно-стратегических и политических соглашениях», — заявил он.
Он добавил, что РФ и Грузии нужно двигаться в направлении друг друга и выразил надежду, что когда-нибудь отношения восстановятся.
До этого, 11 июня, грузинский телеканал Mtavari Arkhi сообщал, что грузинские власти активно работают над восстановлением дипломатических отношений с Россией. По информации источников СМИ, уже якобы даже начался отбор сотрудников для посольства Грузии в Москве. При этом собеседники телеканала заявили, что правящая партия «Грузинская мечта» отрицает эти планы.
Ранее, 10 июня, говоря о возможном восстановлении отношений с Тбилиси, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин выразил надежду, что активизация торгово-экономического, гуманитарного и культурного общения постепенно будет создавать предпосылки для нормализации ситуации. Он также отметил рост турпотока из РФ в Грузию и наоборот, а также увеличение объемов грузинского экспорта.
Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года, заявил, что на данный момент у России и Грузии ровные отношения. Он подчеркнул, что к ухудшению отношений между Грузией и Южной Осетией привели провокации со стороны бывшего грузинского руководства.