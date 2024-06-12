МИД РФ назвал уткой сообщения о якобы восстановлении дипотношений с Грузией

Между тем международный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия в разговоре с «Известиями», говоря о намерении Грузии работать над отношениями с РФ, заявил, что только России под силу установить безопасность в регионе, и только Россия может быть гарантом мира там.